Pallamano la Genea Lanzara passa a Benevento

La Genea Lanzara ha vinto a Benevento perché ha mostrato una grande determinazione in campo. La squadra ha preso subito il controllo del gioco, segnando diversi gol nelle prime fasi dell'incontro. Con questa vittoria, hanno conquistato la loro settima vittoria consecutiva nel campionato di Serie B maschile.

Tempo di lettura: 2 minuti Settima vittoria su altrettante gare per la Genea Lanzara, che si impone con autorevolezza sul campo della Pallamano Benevento con il punteggio di 19-34, consolidando il primato nel campionato di Serie B maschile. La formazione allenata da Nicolas Balogh ha condotto l'incontro per l'intero arco dei sessanta minuti, imponendo sin dalle prime battute il proprio ritmo e la propria organizzazione tattica. Il primo tempo si è chiuso sul 10-15, frutto di un gioco corale efficace. Nella ripresa i rossoblu hanno ulteriormente alzato l'intensità difensiva, trovando continuità in prima e seconda fase e ampliando progressivamente il divario fino al definitivo +15.