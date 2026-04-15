Palio | gli eventi organizzati per ricordare Guido Battistella storico protagonista recentemente scomparso

Nel fine settimana tra il 18 e il 19 aprile, si svolgeranno una serie di eventi organizzati dalla Contrada di San Giacomo per ricordare Guido Battistella, storico protagonista della contrada recentemente scomparso. Le iniziative si svolgeranno in diversi momenti e saranno dedicate a celebrare la figura di Battistella, coinvolgendo i membri della contrada e la comunità locale.

Un weekend dedicato a Guido Battistella. Tra sabato 18 e domenica 19 aprile, fine settimana ricco di eventi per la Contrada di San Giacomo, tutti accomunati dal ricordo di Guido Battistella, lo storico contradaiolo recentemente scomparso.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayBattistella è.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate "La donna nel teatro musicale". Gli appuntamenti organizzati per ricordare l’8 marzoMASSA MARITTIMA L’associazione Amici della Musica con la collaborazione della Commissione Pari Opportunità del Comune metallifero per la Festa della... Torna Pescia Antiqua. Tante occasioni originali. E gli eventi organizzatiSi rinnova, a partire da questa mattina, un appuntamento ormai tradizionale, un successo che si ripete di edizione in edizione, come quello con...