torna pescia antiqua tante occasioni originali e gli eventi organizzati

Pescia Antiqua torna questa mattina, attirando numerosi espositori e visitatori grazie alla sua lunga tradizione. La manifestazione si conferma un evento molto apprezzato, offrendo occasioni di shopping insolite tra bancarelle e oggetti d’antiquariato. La presenza crescente di pubblico rende questa fiera un punto di riferimento per appassionati e curiosi, che cercano pezzi unici e occasioni di acquisto interessanti. La città si anima con questa iniziativa, che continua a richiamare l’attenzione di tanti.

Si rinnova, a partire da questa mattina, un appuntamento ormai tradizionale, un successo che si ripete di edizione in edizione, come quello con Pescia Antiqua, iniziativa che porta in città tanti espositori e, soprattutto, un gran numero di visitatori. A organizzarla, l’associazione culturale Pinocchio 3000, in collaborazione con l’Assessorato alle Attività produttive. Piazza Mazzini ospiterà i banchi di antiquariato selezionato, mobili e soprammobili, oggettistica, quadri, giornali, libri, numismatica e filatelia, macchine fotografiche, grammofoni e giradischi, dischi in vinile, cd e musicassette e collezionismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Serie A Women, Juventus-Lazio 0-0. Un palo e tante occasioni: gli highlightsLa partita tra Juventus Women e Lazio Women si è conclusa con un pareggio senza reti, perché il portiere biancoceleste ha parato un tiro vincente nel secondo tempo.

Capua, il consigliere Antropoli critica gli eventi natalizi organizzatiIl consigliere Antropoli esprime critiche riguardo agli eventi natalizi organizzati a Capua, sottolineando come il prolungato periodo delle festività abbia generato insoddisfazione tra cittadini e commercianti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Torna Pescia Antiqua. Mercatino, giochi e tante occasioniDomenica torna, nel centro storico cittadino, una nuova edizione di Pescia Antiqua, che si richiama ai saldi successivi alle festività natalizie, con le bancarelle particolarmente ricche di idee ... lanazione.it

Torna Pescia Antiqua, grande attesa per la fieraAntiquariato, vintage, collezionismo e nel pomeriggio anche intrattenimento per i più piccoli e un flashmob contro la violenza sulle donne Pescia, 22 novembre 2025 – Si svolgerà regolarmente domenica ... lanazione.it

ALESSANDRO GIAMBI MVP DELLA SETTIMANA Il ritorno al gol di Alessandro Giambi è la nota lieta in una domenica amara per la Nuova Pescia Romana, uscita sconfitta dal match contro l'Atletico Cimina. L'attaccante biancoceleste torna a gonfiare la - facebook.com facebook