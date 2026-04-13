Palio della Rana Vince Contrada Pieve con Giacomo Falasconi

La Contrada Pieve ha vinto la sessantesima edizione del Palio della Rana di Fermignano. Durante la giornata di ieri, in piazza Garibaldi, si è svolta la gara finale di 170 metri con la rana sulla carriola. Al traguardo, Giacomo Falasconi ha concluso la corsa prima degli altri concorrenti, portando la contrada alla vittoria. La manifestazione si è svolta nel rispetto del protocollo e delle regole stabilite.

È la Contrada Pieve a vincere la sessantesima edizione del Palio della Rana di Fermignano. Ieri pomeriggio all’arrivo in piazza Garibaldi è stato Giacomo Falasconi a tagliare il traguardo dopo i 170 metri di corsa con la rana sulla carriola. Proprio gli imprevedibili salti degli anfibi simbolo della manifestazione hanno caratterizzato la gara: la Pieve era partita meno veloce rispetto alla contrada di San Silvestro, con la Torre a fare da terzo incomodo, ma tradite da rane più inquiete che non volevano saperne di stare sulla carriola. Con un gran finale, però, Falasconi ha messo in fila tutti i rivali. Qualche secondo di suspence per il controllo del direttore di gara sul fatto che la carriola sia stata condotta fin oltre il traguardo e non lanciata e poi può esplodere la festa dei contradaioli rosso-blu.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palio della Rana. Vince Contrada Pieve con Giacomo Falasconi La Contrada Le Fonti vince il 69esimo Palio dei SomariSiena, 22 marzo 2026 – La Contrada Le Fonti la vincitrice della 69esima edizione del Palio dei Somari di Torrita di Siena. Palio della Rana, la Torre punta al pokerPer la sessantesima volta, le piccole ranocchie decideranno quale delle sette contrade sarà la migliore per un anno.