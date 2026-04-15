Palermo vigilessa in pensione trovata senza vita nella sua villetta a Carini | era morta da un mese

Una donna di 67 anni, ex vigilessa in pensione, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Carini. La scoperta è avvenuta dopo che i colleghi hanno segnalato il mancato contatto con la donna, notando il silenzio prolungato. La morte risale a circa un mese prima del ritrovamento. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Giuseppina Todaro, 67 anni, vigilessa in pensione, è stata trovata morta nella sua casa di Carini. A dare l’allarme i colleghi, preoccupati dal silenzio prolungato della donna. Il decesso, avvenuto per cause naturali, ha scosso il comando: “Un dramma della solitudine”, ha detto il comandante Coluccello.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Vigilessa in pensione trovata senza vita nella sua villetta, era morta da quasi un meseÈ stata trovata senza vita nella sua villetta a Carini dopo quasi un mese di silenzio. Leggi anche: Donna trovata senza vita in casa: era morta da un mese Panoramica sull’argomento Si parla di: Memoria, storia e vita: alla Fondazione Tricoli, a Palermo, la presentazione del libro di Denise Catalano. Palermo, vigilessa in pensione trovata senza vita nella sua villetta a Carini: era morta da un meseGiuseppina Todaro, 67 anni, vigilessa in pensione, è stata trovata morta nella sua casa di Carini. A dare l’allarme i colleghi, preoccupati dal silenzio prolungato della donna. Il decesso, avvenuto pe ... fanpage.it Vigilessa in pensione trovata senza vita in casa: era morta da un meseGiuseppina Todaro, vigilessa in pensione della Polizia municipale di Palermo, è stata trovata morta nella sua villetta a Carini ... grandangoloagrigento.it