Tredicenne colta da malore in palestra si accascia davanti ad amiche e allenatori | è in coma

Durante una sessione di allenamento in palestra, una ragazzina di tredici anni si è improvvisamente accasciata a terra davanti a compagne e allenatori. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, che hanno cercato di rimediare alla situazione. La giovane è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove si trova attualmente in coma.

CHIOGGIA (VENEZIA) - Colpita da un arresto cardiaco - nonostante la giovanissima età - dopo un allenamento di pallavolo. È successo lunedì sera (23 febbraio) a una ragazzina di 13 anni, ora in terapia intensiva, nella palestra della scuola media Olivi a Chioggia. Il malore Terminata la sessione di allenamento, la giovane si è accasciata a terra davanti alle compagne e agli allenatori della squadra. Per una frazione di secondo Matteo Bivi (nella foto in basso), uno dei tecnici della società sportiva, ha pensato al malore, ma accorrendo verso di lei e girandola su un fianco si è accorto subito che si trattava di una situazione ben più grave e inaspettata. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

