Malore sulla pista da sci 70enne muore davanti agli occhi degli amici

Un uomo di 70 anni è morto improvvisamente durante una giornata di sci ad Asiago. Stava scendendo con gli amici quando si è sentito male e non ha più ripreso conoscenza. Nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c’era più niente da fare. La vittima è caduta a terra davanti ai compagni di sci, che hanno chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono arrivati i medici, ma per il 70enne non c’era già più nulla da fare. La comunità locale si stringe al dolore degli amici.

ASIAGO (TREVISO) - Un uomo di 70 anni stava sciando insieme agli amici quando è stato colto da un malore che l'ha ucciso davanti agli amici. La tragedia si è consumata oggi, domenica 1 febbraio, attorno alle 14 sulle piste del Verena a Roana, sull'altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza. Mentre percorreva la pista con i suoi sci, l'uomo si è accasciato a terra ed è stato soccorso dagli amici e da altre persone che l'hanno visto cadere e che hanno cercato di rianimarlo. I soccorsi Allertato il 118, sul posto è stato inviato l'elisoccorso di Treviso Emergenza con un'ambulanza dal vicentino ospedale di Asiago.

