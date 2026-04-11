Occupazione abusiva di suolo pubblico controlli e sanzioni dei carabinieri a Catania

I carabinieri e la polizia locale di Catania hanno aumentato i controlli contro l’occupazione abusiva di suolo pubblico nelle zone più frequentate della città. Durante le operazioni, sono stati identificati e sanzionati diversi soggetti che si erano impossessati di spazi pubblici senza autorizzazione. Sono state inoltre svolte verifiche per accertare il rispetto delle norme e ripristinare il decoro urbano nelle aree più sensibili.

I carabinieri della stazione di piazza Verga e la polizia locale hanno intensificato le azioni volte al ripristino del decoro urbano, concentrandosi maggiormente sull’occupazione abusiva di suolo pubblico in aree particolarmente sensibili della città. L’attenzione dell’Arma, questa volta si è.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Zona Pub: controlli della Polizia locale, accertate dieci violazioni per occupazione del suolo pubblicoOltre dieci violazioni accertate per occupazione abusiva della sede stradale con tavoli, sedie ed arredi vari, oltre a diffuse altre irregolarità. Catania, controlli serrati nel cuore della città: denunce e sanzioni dei CarabinieriDurante il controllo è stato inoltre trovato in possesso di alcune dosi di marijuana e crack.