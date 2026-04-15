Bar chiuso per occupazione abusiva di suolo pubblico | scatta il provvedimento

Nella giornata di oggi, un bar nel centro di Cassino è stato chiuso dalle autorità locali dopo un intervento della Polizia Locale. Durante i controlli, è stato verificato che il locale aveva occupato in modo non autorizzato parte del suolo pubblico. La chiusura temporanea è stata disposta in seguito alle constatazioni fatte dagli agenti, che hanno riscontrato l’irregolarità nell’occupazione dello spazio pubblico.

Un bar del centro di Cassino (Frosinone) è stato chiuso dopo controlli della Polizia Locale che hanno accertato l’occupazione abusiva di suolo pubblico. I gestori dell'attività, situata in piazza Labriola e corso della Repubblica, avevano installato tavoli e strutture senza autorizzazione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Occupazione abusiva di suolo pubblico, controlli e sanzioni dei carabinieri a CataniaI carabinieri della stazione di piazza Verga e la polizia locale hanno intensificato le azioni volte al ripristino del decoro urbano, concentrandosi... Bar abusivo con lotteria illegale, occupazione irregolare di suolo e pubblicità non autorizzataRischia fino a 12 mila euro di multa e conseguenze penali, un chiosco scoperto dal nucleo delle attività produttive della polizia locale in piazzale...