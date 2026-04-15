A Palermo, un uomo è stato denunciato per furto aggravato dopo un controllo nel quartiere dell’Albergheria. Durante l’ispezione sono stati trovati sette bypass illegali che prelevavano acqua da una rete pubblica, alimentando un intero edificio senza autorizzazione. La scoperta si inserisce in un’indagine più ampia sul sistema di furti di acqua nella zona.

Un uomo è stato denunciato per furto aggravato nel quartiere dell'Albergheria a Palermo, dopo che un controllo ha svelato un sistema di prelievo idrico illegale che serviva un intero edificio. Gli accertamenti, condotti dalla polizia municipale insieme ai tecnici dell'Amap, hanno permesso di smascherare sette bypass collegati direttamente alla rete idrica senza l'utilizzo di alcun contatore. Il meccanismo tecnico del prelievo illecito all'Albergheria Le operazioni di verifica sono scattate a seg .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, scoperto il sistema di furti idrici: 7 bypass illegali

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