Scoperto a Napoli un deposito segreto di cosmetici e sieri estetici illegali | VIDEO

La polizia ha smantellato a Napoli un deposito nascosto pieno di cosmetici e sieri estetici illegali. Gli agenti hanno sequestrato 191 pezzi, tra prodotti contraffatti e irregolari, trovati in un’operazione che ha portato alla scoperta di un magazzino segreto. L’indagine continua per identificare i responsabili e capire da dove provenivano questi prodotti che, senza controlli, rischiavano di mettere a rischio la salute delle persone.

Sequestrate 191.000 Dosi di Botulino a Soccavo. Napoli, 12 febbraio 2026 – La Guardia di Finanza di Napoli ha portato a termine un'operazione decisiva a Soccavo, sequestrando quasi 200.000 dosi di botulino destinate al mercato parallelo. Questi medicinali, potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, erano conservati in un deposito clandestino, evidenziando un grave problema di illegalità che coinvolge l'importazione di farmaci non autorizzati. Scoperta di un Deposito Clandestino. L'operazione si è svolta in un garage multipiano, utilizzato come magazzino da un cittadino italiano che non possedeva alcuna autorizzazione per stoccare medicamenti.

