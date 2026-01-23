A Tragliata va in scena Il Mistero del Natale alla Luce di San Paolo

A Tragliata, nel Borgo di Sant’Isidoro, si svolge l’evento “Il Mistero del Natale alla Luce di San Paolo”. L’appuntamento è previsto per sabato 24 gennaio alle ore 18, offrendo ai partecipanti un momento di riflessione e approfondimento sulla tradizione natalizia e il suo significato, in un contesto storico e spirituale. L’iniziativa è aperta a tutti e si svolge nella chiesa di Sant’Isidoro.

Fiumicino, 23 gennaio 2026 – Nella Chiesa di Sant'Isidoro, nel Borgo di Tragliata, sabato 24 gennaio alle 18.30, andrà in scena lo spettacolo di Canto, Racconto e Immagini "Il Mistero del Natale alla Luce di San Paolo", organizzato dalla Pro Loco Testa di Lepre e patrocinato dal Comune di Fiumicino. Uno spettacolo che si propone come un itinerario spirituale nel messaggio del Natale, dove recitazione, musica, canto e immagini, diventano strumenti di annuncio e di meditazione sul mistero della Natività, letto idealmente alla luce del pensiero di San Paolo Apostolo. L'ingresso è libero e gratuito.

