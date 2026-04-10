Sotterrato e riscoperto durante i lavori del tram apre al pubblico il Ponte delle Teste ?mozze

Durante i lavori per la realizzazione di un tram, è stato accidentalmente scoperto un antico ponte in pietra, caratterizzato da tre campate. Si trova a breve distanza dal Ponte dell’Ammiraglio, un esempio di architettura arabo-normanna che, insieme, formava un sistema di attraversamento del fiume Oreto. La struttura, in precedenza sconosciuta, è stata sotterrata per molti anni e ora si apre al pubblico.

Un ponte maestoso in pietra a tre campate di cui si era persa la memoria a pochissima distanza dal Ponte dell’Ammiraglio, il monumento arabo-normanno con cui costituiva un unico sistema di attraversamento del fiume Oreto. È il Ponte delle Teste mozze, che deve il suo nome al trasferimento in zona. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Incendio durante la posa dei binari del tram sul ponte Matteotti: fiamme spente immediatamenteBologna, 27 gennaio 2026 – Si è incendiato un cuscinetto durante la posa dei binari del tram sul ponte di via Matteotti. Milano-Cortina 2026, apre al pubblico il cantiere della Sala delle Asse di Leonardo da VinciIn occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si potrà ammirare il cantiere del restauro della Sala delle Asse, il capolavoro progettato da...