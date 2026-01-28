Via vai di clienti vicino alla Paullese | arrestato lo spacciatore dei boschi di Monte Cremasco

Via alla Paullese e le campagne di Monte Cremasco sono tornate sotto i riflettori. Lunedì mattina, i carabinieri di Crema hanno arrestato un 26enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di droga durante un servizio di contrasto allo spaccio. La zona, spesso frequentata da clienti, si è rivelata ancora una volta teatro di operazioni dei militari, che hanno sequestrato sostanze e fermato lo spacciatore.

Monte Cremasco (Cremona) - In manette lo spacciatore dei campi e dei boschi. Lunedì mattina i carabinieri di Crema nelle campagne di Monte Cremasco nel corso di un servizio mirato al contrasto alla vendita di stupefacenti, hanno arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di droghe un 26enne, senza fissa dimora e con precedenti di polizia a carico. Il 26enne era anche ricercato in quanto a suo carico era pendente un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nel luglio del 2024 per fatti analoghi. Le operazioni di controllo e arresto. I militari avevano avuto notizia che era in corso una fiorente attività di spaccio di stupefacenti a Monte Cremasco, nei pressi della SP 415 Paullese, in un boschetto già oggetto di controlli e arresti in passato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

