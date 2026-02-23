Dramma in montagna | due vite spezzate da valanghe in un solo giorno

Una valanga ha travolto due escursionisti sul Catinaccio, provocando la morte di entrambi. La causa è stata una forte nevicata abbattutasi nella zona, che ha reso instabili le pendici. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma non hanno potuto fare nulla per salvare le vittime. La montagna si presenta ancora implacabile, mentre le ricerche continuano in un clima di grande tensione.

La tragedia sul Catinaccio: un pomeriggio di neve e disperazione. Erano circa le 14:30 di domenica pomeriggio quando la quiete del Catinaccio, una delle vette più iconiche delle Dolomiti, è stata spezzata da un boato. Una valanga, staccatasi dal versante fassano poco sopra il rifugio Vajolet, a 2.243 metri di quota, ha travolto due escursionisti. Il passo Vajolet, noto per i suoi panorami mozzafiato, è diventato improvvisamente un teatro di emergenza. Un giovane di 28 anni, originario della provincia di Mantova, è stato sepolto sotto metri di neve. I soccorritori, supportati da unità cinofile, hanno lavorato senza sosta per localizzarlo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

