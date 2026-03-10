A Vieste la segnaletica stradale che tutela i ciclisti | l' impegno che nasce dal dolore per due vite spezzate

A Vieste, la segnaletica stradale è stata aggiornata per tutelare i ciclisti, in seguito alla morte di due persone coinvolte in incidenti lungo la strada del Gargano sud. La giornata di commemorazione ha ricordato Matteo Piemontese e Potito Collucelli, entrambi vittime di incidenti stradali mentre pedalavano. L'amministrazione locale ha annunciato interventi specifici per migliorare la sicurezza dei ciclisti in quella zona.

Scoperto il primo cartello stradale, installato presso la seconda rotatoria del Lungomare Europa. La cerimonia nel ricordo di Matteo Piemontese e Potito Collucelli, ciclisti rimasti vittima della strada del Gargano sud Una giornata di memoria e responsabilità quella vissuta a Vieste, nel ricordo di Matteo Piemontese e Potito Collucelli, due ciclisti rimasti vittima della strada del Gargano sud. Il dolore per queste vite spezzate si è trasformato in impegno civico, nella città del Pizzomunno, con l'installazione di una segnaletica stradale dedicato al rispetto dei ciclisti. Il primo cartello è stato scoperto, nel corso di una cerimonia, presso la seconda rotatoria del Lungomare Europa ma tanti altri sono stati posizionati in diversi punti della città.

