Palazzo Vecchio diventa tribunale | giovani geni sfidano il potere

Gli studenti del Liceo Economico Sociale Giovanni da San Giovanni di San Giovanni Valdarno hanno preso parte a un progetto che ha visto il Salone dei 500 di Palazzo Vecchio trasformarsi in un’aula giudiziaria. In questa occasione, i giovani hanno analizzato e discusso i meccanismi del potere culturale con un approccio rigoroso e metodico, mettendo alla prova le proprie capacità di interpretazione e argomentazione in un contesto insolito e simbolico come quello del cuore del municipio.

Gli studenti del Liceo Economico Sociale Giovanni da San Giovanni di San Giovanni Valdarno hanno trasformato il Salone dei 500 a Palazzo Vecchio in un’aula giudiziaria, affrontando con rigore accademico i meccanismi del potere culturale. Durante il dibattito La persona al centro, organizzato dalla Fondazione Giovanni Paolo II, i giovani del Valdarno aretino si sono misurati come magistrati e legali con rappresentanti di altre sei scuole superiori provenienti da sei diverse province toscane, mettendo sotto esame le dinamiche di influenza politica, economica, religiosa e culturale che governano la società. Il tribunale della consapevolezza: quando il pensiero critico sfida il controllo sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palazzo Vecchio diventa tribunale: giovani geni sfidano il potere [MULTI SUB] Immortal Coffin EP1-70 A Palazzo Vecchio un 'processo al potere' con le scuole superiori toscaneFirenze, 13 aprile 2026 - Il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio è diventato per un giorno un tribunale per il 'Processo ai poteri':... Gli studenti diventano giudici nel tribunale del Salone dei 500 di Palazzo VecchioFirenze, 10 aprile 2026 – Palazzo Vecchio e nello specifico il Salone dei 500 diventa un tribunale per il 'Processo ai poteri' intitolato 'La persona...