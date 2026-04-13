A Palazzo Vecchio un ' processo al potere' con le scuole superiori toscane

A Firenze, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, si è svolto oggi un evento dedicato alle scuole superiori toscane. Durante l'iniziativa, sono stati presentati diversi interventi e attività rivolte agli studenti, con un focus sul ruolo delle istituzioni e sulla partecipazione civica. La giornata ha visto la presenza di rappresentanti delle scuole e di esperti del settore educativo, coinvolgendo i partecipanti in discussioni e momenti di confronto.

Firenze, 13 aprile 2026 - Il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio è diventato per un giorno un tribunale per il 'Processo ai poteri': l'iniziativa ha coinvolto molti studenti delle scuole superiori della Toscana ed è stata organizzata per far confrontare i più giovani sul tema del potere e delle sue dinamiche. Coinvolti nel progetto circa 450 ragazzi dei licei Gramsci e il Machiavelli di Firenze, il liceo Giovanni da San Giovanni a San Giovanni Valdarno (Arezzo), l'istituto tecnico Carlo Cattaneo di San Miniato (Pisa), il liceo classico vescovile di Pontremoli (Massa Carrara), l'istituto Marchi di Monsummano Terme (Pistoia) e il liceo Rosmini di Grosseto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Palazzo Vecchio un 'processo al potere' con le scuole superiori toscane Report studenti terze medie Valdichiana iscritti alle scuole superiori, propensione verso le scuole superiori del territorioArezzo, 12 marzo 2026 – La rete scuole della Valdichiana ha realizzato, per il quarto anno consecutivo, un’indagine conoscitiva sui flussi in uscita... “La persona al centro: processo ai poteri”, studenti diventano giudici nel tribunale del Salone dei 500 di Palazzo VecchioArezzo, 10 aprile 2026 – Il Salone dei 500 di Palazzo Vecchio diventa un tribunale per il “Processo ai poteri” intitolato “La persona al centro”. Lost Civilizations | Impossible Structures and Collapses