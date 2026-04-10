A Firenze, il Salone dei 500 di Palazzo Vecchio ospita un evento particolare: studenti assumono il ruolo di giudici nel processo intitolato 'La persona al centro'. L'iniziativa si svolge il 10 aprile 2026 e trasforma temporaneamente il celebre spazio storico in un tribunale. L'obiettivo è coinvolgere i giovani in un'esperienza diretta del mondo legale attraverso questa simulazione.

Firenze, 10 aprile 2026 – Palazzo Vecchio e nello specifico il Salone dei 500 diventa un tribunale per il 'Processo ai poteri' intitolato 'La persona al centro'. Sui banchi della difesa e dell’accusa salgono gli studenti delle scuole superiori della Toscana, coinvolti nel corso dell’anno scolastico dalla Fondazione Giovanni Paolo II, da oltre 18 anni impegnata in progetti di cooperazione internazionale in Paesi in via di sviluppo e in situazione di guerra e di accoglienza in Italia. Il progetto è sostenuto dall’Ufficio Scolastico Regionale (Usr) per la Toscana, da Indire e dal Comune di Firenze. Tra le varie iniziative della Fondazione nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli studenti diventano giudici nel tribunale del Salone dei 500 di Palazzo Vecchio

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