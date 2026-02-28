La Palazzo Strozzi Foundation Usa ha festeggiato il suo quindicesimo anniversario con un evento dedicato all’arte, coinvolgendo il direttore Galansino e presentando una mostra che va da Fra Angelico a Rothko. Durante la cerimonia è stato annunciato un premio assegnato al direttore, riconoscendo il suo lavoro nel promuovere le esposizioni e le iniziative culturali. L’evento ha attirato l’attenzione di numerosi rappresentanti del settore e appassionati di arte.

La Palazzo Strozzi Foundation Usa ha celebrato il suo quindicesimo anniversario con un dialogo a distanza tra Fra Angelico e Mark Rothko, davanti a una platea di 150 persone del mondo newyorchese dell’arte e della cultura con un obiettivo chiaro: illustrare come Palazzo Strozzi a Firenze, con le sue straordinarie mostre e sotto la guida di Arturo Galansino - che ha ricevuto nella serata il premio Transatlantico - si sia affermato come punto di riferimento culturale centrale non solo in Europa, ma nel mondo, per la creazione di un dialogo dinamico tra l’arte rinascimentale e la cultura artistica del nostro tempo. La serata ha esplorato il legame tra la recente mostra dedicata a Fra Angelico con la prossima grande esposizione su Mark Rothko, concepita appositamente per Firenze con oltre settanta opere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Fra Angelico a Rothko. Palazzo Strozzi strega gli Usa. Premio al direttore Galansino

Leggi anche: Palazzo Strozzi fa il botto. Dopo l’Angelico, c’è Rothko

Che arte del Kaws. A Palazzo Strozzi l’americano dialoga con Beato AngelicoNel cortile del palazzo fiorentino è stata posta la doppia statua dell'artista che per qualche motivo i filistei e il mercato hanno elevato a nuovo...

Una raccolta di contenuti su Fra Angelico.

Temi più discussi: Da Fra Angelico a Rothko. Palazzo Strozzi strega gli Usa. Premio al direttore Galansino; 18 febbraio: Beato Giovanni da Fiesole conosciuto come Beato Angelico; Fra Angelico e Mark Rothko, i 15 anni della Palazzo Strozzi Foundation Usa; A Vicchio una giornata in onore del patrono degli Artisti.

Da Fra Angelico a Rothko. Palazzo Strozzi strega gli Usa. Premio al direttore GalansinoHa ricevuto il ’Transatlantico’ per il dialogo tra l’arte rinascimentale e quella di oggi Portare a Firenze le opere degli artisti contemporanei è stata una delle chiavi del successo. lanazione.it

Mostra dedicata a Fra Giovanni da Fiesole, detto Beato Angelico: l’artista simbolo del Quattrocento fiorentinoDal 26 settembre 2025 al 25 gennaio 2026, la città di Firenze rende omaggio a uno dei protagonisti assoluti dell’arte rinascimentale con la mostra Beato Angelico, promossa dalla Fondazione Palazzo ... liquidarte.it

È stato un dono del Cielo la santa Messa di stasera, nella quale abbiamo ricordato insieme a tanti amici e amiche il Beato #Angelico, frate Domenicano e patrono universale degli artisti, il cui corpo riposa nella nostra basilica di S. Maria sopra Minerva Be - facebook.com facebook

La Deposizione dalla Croce, Beato Angelico e Lorenzo Monaco (1432-1434), Museo di San Marco. #Quaresma #Cuaresma x.com