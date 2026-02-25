Carlo Conti sul calo degli ascolti di Sanremo 2026 | Se dovesse continuare darei la colpa al direttore artistico

Carlo Conti commenta i dati della prima serata di Sanremo 2026, in calo rispetto a quelli del debutto dell'edizione 2025. Le parole del conduttore: "Il Festival è in salute. L'anno scorso non mi sono preso i meriti dei record, oggi ho la stessa serenità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Laura Pausini al Festival di Sanremo 2026, sarà lei la co-conduttrice insieme a Carlo Conti: l’annuncio del direttore artistico al Tg1Laura Pausini parteciperà come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2026, affiancando Carlo Conti sul palco del Teatro Ariston.

Leggi anche: Sanremo, c'è qualcuno che esulta per il calo degli ascolti: è il successore di Carlo Conti

Carlo conti parla dei big di Sanremo al Festival dello Spettacolo

Temi più discussi: Sanremo, Carlo Conti sugli ascolti in calo: Sereno, non ho battuto me stesso. La conferenza stampa in diretta; Quanto guadagna Carlo Conti per Sanremo 2026: i cachet a confronto. Bonolis e Panariello da record; Sanremo 2026, Carlo Conti in conferenza stampa: Felice di chiudere il Festival con degli amici. Non guarderò gli ascolti; Sanremo 2026, Carlo Conti risponde a La Russa: Pucci? Ci siamo sentiti nei giorni scorsi, non ha intenzione di fare niente. Non posso obbligare nessuno.

Carlo Conti sul calo degli ascolti di Sanremo 2026: Se dovesse continuare, darei la colpa al direttore artisticoCarlo Conti commenta i dati della prima serata di Sanremo 2026, in calo rispetto a quelli del debutto dell’edizione 2025. Le parole del conduttore: Il Festival è in salute. L’anno scorso non mi sono ... fanpage.it

Carlo Conti a Sanremo 2026: «Gli ascolti in calo? Non ho battuto me stesso ma sono contento. L'anno scorso invece non mi sono fatto i complimenti»Il direttore artistico del Festival commenta la flessione degli ascolti della prima serata. E la mancanza di guizzi ... vanityfair.it

Sky tg24. . #Sanremo2026 entra nel vivo con la seconda serata. In conferenza stampa stamattina Carlo Conti ha letto i nomi dei 15 Big che si esibiranno e di quelli che invece calcheranno il palco domani. Con una rivelazione anche sull’esibizione di due dei c - facebook.com facebook

Sanremo 2026: gli ascolti della prima serata. All'esordio Carlo Conti si è perso 3 milioni di telespettatori x.com