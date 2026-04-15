Palazzo Marino cambia volto | finito il restauro di Tod’s ora il sogno è il Castello Sforzesco

Dopo diciotto mesi di lavori, il restauro di Palazzo Marino, finanziato dal gruppo Tod’s, si è concluso a settembre 2025. L’intervento, iniziato nell’aprile 2024, ha avuto un costo di circa 2,3 milioni di euro e ha interessato sette parti dell’edificio. Ora il focus si sposta sul Castello Sforzesco, che rappresenta il prossimo obiettivo di intervento. La riqualificazione di Palazzo Marino ha portato a una rinnovata attenzione per gli interventi di recupero storico in città.

Si sono conclusi dopo 16 mesi i lavori di restauro di Palazzo Marino, donati dal gruppo Tod's. L'intervento, avviato nell'aprile 2024 e terminato nel settembre 2025, è costato circa 2,3 milioni di euro e ha riguardato 7.500 metri quadrati di facciate interne ed esterne con operazioni di pulitura.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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