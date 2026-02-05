Da Torino a Napoli il trono sabaudo torna al Palazzo Reale dopo il restauro

Dopo più di un anno di lavori, il trono sabaudo torna al suo posto nel Palazzo Reale di Napoli. Dopo sedici mesi di restauri, l’oggetto simbolo della storia sabauda viene ricollocato, pronto a essere ammirato di nuovo dai visitatori.

Dopo oltre sedici mesi di restauro, il trono ritorna al Palazzo Reale di Napoli, restituendo al pubblico un simbolo della storia e dell’arte sabauda. I lavori sono stati eseguiti presso il Centro di Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, con successiva esposizione prima alla Reggia di Venaria a Torino e poi alla mostra “Restituzioni” a **Roma”, dedicata alle opere restaurate nell’ambito del progetto di Intesa Sanpaolo. Studio e conservazione dei tessuti e dei tappeti. In occasione del ritorno a Napoli, saranno presentati gli studi che confermano la fattura sabauda del trono, smentendo attribuzioni borboniche, e i dettagli dei lavori di restauro sui tappeti e sui tessuti della Sala del trono, che ne hanno restituito la splendida integrità originale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

