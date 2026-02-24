Ucraina Palazzo Chigi | Sostegno a processo negoziale Usa con ‘i volenterosi’ per solide garanzie di sicurezza

Il governo italiano ha deciso di sostenere il processo negoziale avviato dagli Stati Uniti tra Russia e Ucraina, dopo aver ricevuto richieste di garanzie di sicurezza più solide da parte di Kiev. Questa scelta deriva dalla volontà di contribuire a una risoluzione stabile del conflitto e di rafforzare la collaborazione internazionale. L’Italia partecipa attivamente alle iniziative della Coalizione dei volenterosi, che mira a definire accordi concreti per garantire la sicurezza dell’Ucraina. La discussione riguarda anche il ruolo futuro dell’Europa in questa dinamica.

(Adnkronos) – L'Italia "sostiene e accompagna il processo negoziale promosso dagli Stati Uniti" tra Russia e Ucraina e allo stesso tempo "partecipa alle attività della Coalizione dei volenterosi per la definizione di solide garanzie di sicurezza" per Kiev. E' la linea di Palazzo Chigi nel quarto anniversario "dell'ingiustificata e brutale aggressione russa all'Ucraina" che cade oggi, martedì 24 febbraio. Il governo italiano – si legge in una nota diffusa al termine della 'call' dei volenterosi, alla quale ha preso parte anche la premier Giorgia Meloni -rinnova "la propria solidarietà e vicinanza alle Istituzioni e alla popolazione ucraina. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ucraina, Meloni a Parigi con i «volenterosi». Gli Usa: garanzie di sostegno a KievIn un contesto di crescente impegno internazionale, l’Ucraina prosegue le sue attività diplomatiche per rafforzare il supporto occidentale e avanzare nel piano di pace.

Ucraina, vertice dei “Volenterosi” a Parigi: sostegno Usa in caso di attacco russo e garanzie di sicurezza nel dopoguerraA Parigi si tiene il vertice dei “Volenterosi”, con focus sul sostegno internazionale all’Ucraina.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Palazzo Chigi: dall’Italia in quattro anni costante e convinto sostegno all’Ucraina; Palazzo Chigi, dall'Italia costante e convinto sostegno all'Ucraina; Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Cremlino: Obiettivi non raggiunti, il conflitto continua. Zelensky a Trump: Non cada nel gioco di Putin, resti al nostro fianco; Guerra ucraina, via libera dell'Ue al blocco indeterminato degli asset russi. Trump: Abbiamo fatto molti progressi sul conflitto...

Palazzo Chigi, dall'Italia costante e convinto sostegno all'Ucraina(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Nel quarto anniversario dell'ingiustificata e brutale aggressione russa all'Ucraina, il Governo italiano rinnova la propria solidarietà e vicinanza alle Istituzioni e alla pop ... corrieredellosport.it

Palazzo Chigi: dall’Italia in quattro anni costante e convinto sostegno all’UcrainaRoma, 24 feb. (askanews) – Nel quarto anniversario dell’ingiustificata e brutale aggressione russa all’Ucraina, il governo italiano rinnova la propria solidarietà e vicinanza alle istituzioni e alla ... askanews.it

Palazzo Chigi: dall’Italia in quattro anni costante e convinto sostegno all’ #Ucraina x.com

Le visite guidate a Palazzo Chigi sono calendarizzate per un sabato al mese fino a giugno 2026. L'ingresso è consentito ogni 30 minuti dalle ore 9:30 alle ore 13:00 a gruppi di 40 persone per ogni turno di visita con durata di circa 40 minuti. . Le prenotazio - facebook.com facebook