Esplosione e crollo in un' abitazione ad Adelfia | vigili del fuoco sul posto

Questa mattina ad Adelfia un’esplosione ha fatto crollare un’abitazione. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto e stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e soccorrere eventuali feriti. La strada è stata chiusa al traffico mentre si cerca di capire cosa abbia causato il boato. Nessuna informazione ufficiale sui feriti o le cause.

Un'esplosione, seguita da un crollo, si è verificata nella mattinata di oggi, 31 gennaio, in un'abitazione ad Adelfia. Lo scoppio si è verificato in una palazzina in via Oberdan.In seguito all'esplosione si e' verificato un incendio dal quale si è sprigionata una densa colonna di fumo. Sul.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Adelfia Esplosione Esplosione in un'abitazione ad Adelfia: vigili del fuoco sul posto Questa mattina a Adelfia, un’esplosione ha scosso un’abitazione in via Oberdan. Incendio devasta abitazione a Valverde, vigili del fuoco sul posto Martedì 18 gennaio, a Valverde, Bergamo, si è verificato un incendio che ha interessato un’abitazione nel quartiere. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Adelfia Esplosione Argomenti discussi: Morlupo, crolla una palazzina abbandonata: si cerca un uomo tra le macerie. Arcinazzo, esplode bombola del gas: morto un pensionato; Morlupo, crolla palazzina abbandonata: nessun ferito; Incendio in una villetta, estratta una persona: rischio per una bombola di gpl; Crolla una palazzina a Morlupo, esplode una bombola ad Arcinazzo. Adelfia, esplosione e crollo in una palazzina: si cercano persone sotto le macerieUna esplosione è avvenuta poco fa ad Adelfia, in provincia di Bari, forse a causa di una bombola di gas che dovrebbe aver provocato il crollo di una abitazione. E' accaduto in via Oberdan. Sul posto ... tg.la7.it Bari, edificio crolla dopo un’esplosione: soccorritori al lavoro tra le macerieL’edificio è collassato dopo un’esplosione ad Adelfia, in provincia di Bari. Vigili del fuoco al lavoro tra le macerie, carabinieri sul posto. notizie.it Polonia esplosione, edificio e crollo parziale x.com Una raccolta fondi per la famiglia colpita dall'esplosione e successivo crollo della loro abitaziona al Matto, alle porte di Arezzo. A lanciarla Daniela Mozzorecchi presidente dell’Associazione “Il Velocipede”. Di seguito le info: RACCOLTA FONDI PER LA FAMIG facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.