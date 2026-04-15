Palazzi evacuati | lavori in corso e spiragli di riapertura in arrivo le colonne d' acciaio

Da mercoledì scorso, tre quarti di piazza San Jacopo sono rimasti chiusi al pubblico a causa di lavori in corso e di alcuni segni di deterioramento su una colonna di cemento armato del porticato. Gli operai sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area, mentre le autorità hanno evacuato due palazzi limitrofi dopo aver riscontrato ulteriori danni. Sono in arrivo colonne d’acciaio per rafforzare le strutture.

Gli operai sono al lavoro, mentre tre quarti di piazza San Jacopo è chiusa ai passanti. Da mercoledì scorso, giorno in cui alcuni condomini avvistarono degli ulteriori ammaloramenti su una colonna di cemento armato del porticato, le autorità hanno disposto l'evacuazione dei due palazzi confinanti.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Chiusura della Stefanaconi-Vibo: lavori in corso, riapertura legata ai rilievi geologiciLa strada provinciale 15, arteria vitale che collega Stefanaconi al capoluogo di Vibo Valentia, resta chiusa al traffico. Leggi anche: Danni a una delle colonne del loggiato: negozi e condominio evacuati Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Le immagini dei lavori in corso in piazza San Jacopo; Palazzi inagibili: ore di paura. Evacuati condomini e negozi. Zara e Calcit restano chiusi; Fiamme su palazzo Atc a Mirafiori Sud: evacuati i residenti; Fiamma nel cortile di palazzo Broletto: evacuati gli uffici di Provincia e Prefettura - BresciaToday. Grosseto, incendio in un palazzo: evacuate 40 persone. Una donna in ospedaleUn incendio è scoppiato nelle prime ore della mattina in un fabbricato in via Parini a Grosseto, coinvolgendo diversi appartamenti dell’edificio. Nessun ferito ma tanta paura tra i residenti. Immediat ... tg24.sky.it Palazzi inagibili: ore di paura. Evacuati condomini e negozi. Zara e Calcit restano chiusiBrivido nella storica struttura di San Jacopo: colonna inclinata, segni di cedimento. Trema lo stabile sopra il portico dell’ex Cristallo: abitanti e impiegati portati fuori. lanazione.it INCENDIO AUTO A SACILE, EVACUATI DUE PALAZZI, UN INTOSSICATO LIEVE. facebook