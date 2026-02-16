Chiusura della Stefanaconi-Vibo | lavori in corso riapertura legata ai rilievi geologici

La strada Stefanaconi-Vibo rimane chiusa perché sono in corso verifiche geologiche fondamentali per garantire la sicurezza. Gli operai stanno valutando le condizioni del terreno, che presenta segni di instabilità dopo le recenti piogge intense. La riapertura dipende dai rilievi in corso, che devono confermare l’assenza di rischi di frane o crolli. La strada, principale collegamento tra i due centri, resta interdetta al traffico mentre si svolgono le analisi.

Stefanaconi-Vibo: La SP15 in Attesa del Via Libera Geologica, Lavori a Tappe per Riconnettere il Territorio. La strada provinciale 15, arteria vitale che collega Stefanaconi al capoluogo di Vibo Valentia, resta chiusa al traffico. Gli operai della Provincia sono al lavoro per mettere in sicurezza il tratto stradale, mentre la riapertura è strettamente legata agli esiti delle verifiche geologiche, attese per oggi, 16 febbraio 2026. La chiusura, seppur necessaria, impatta sulla vita di residenti e pendolari, evidenziando la fragilità del territorio calabrese e l’urgenza di investimenti nella manutenzione delle infrastrutture.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una frana sulla regionale 302 Faentina, nel comune di Fiesole, ha provocato la chiusura temporanea del tratto tra via Salviati e via della Polveriera.

A partire dal 2 febbraio, riprenderanno i lavori di restyling sul Corso Vittorio Emanuele.

