Chiusura della Stefanaconi-Vibo | lavori in corso riapertura legata ai rilievi geologici
La strada Stefanaconi-Vibo rimane chiusa perché sono in corso verifiche geologiche fondamentali per garantire la sicurezza. Gli operai stanno valutando le condizioni del terreno, che presenta segni di instabilità dopo le recenti piogge intense. La riapertura dipende dai rilievi in corso, che devono confermare l’assenza di rischi di frane o crolli. La strada, principale collegamento tra i due centri, resta interdetta al traffico mentre si svolgono le analisi.
Stefanaconi-Vibo: La SP15 in Attesa del Via Libera Geologica, Lavori a Tappe per Riconnettere il Territorio. La strada provinciale 15, arteria vitale che collega Stefanaconi al capoluogo di Vibo Valentia, resta chiusa al traffico. Gli operai della Provincia sono al lavoro per mettere in sicurezza il tratto stradale, mentre la riapertura è strettamente legata agli esiti delle verifiche geologiche, attese per oggi, 16 febbraio 2026. La chiusura, seppur necessaria, impatta sulla vita di residenti e pendolari, evidenziando la fragilità del territorio calabrese e l’urgenza di investimenti nella manutenzione delle infrastrutture.🔗 Leggi su Ameve.eu
Frana sulla Faentina, i rilievi geologici si fanno anche con i droni
Restyling sul Corso: le Luci d'Artista si spengono e i lavori riprendono, la data della riapertura del cantiere
