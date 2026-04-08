Danni a una delle colonne del loggiato | negozi e condominio evacuati

Oggi, 8 aprile, i vigili del fuoco di Arezzo hanno transennato una parte di via Verdi, che termina in piazza San Jacopo, a causa di danni a una delle colonne del loggiato. L’intervento ha portato all’evacuazione di negozi e di un condominio situati nell’area. La decisione di mettere in sicurezza l’edificio è arrivata dopo aver riscontrato problemi strutturali che hanno reso necessario interrompere l’accesso alla zona.

Un intero palazzo evacuato a causa di problemi strutturali. Quest'oggi, 8 aprile, i vigili del fuoco di Arezzo hanno transennato la porzione di via Verdi che culmina in piazza San Jacopo. Sorvegliate speciali sono alcune delle colonne che compongono il loggiato del condominio dove si trovano. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Maltempo, Battaglia annuncia il sopralluogo del direttore dei lavori per i danni delle colonne di OperaIl sindaco facente funzioni: "Fondamentale prepararsi per il futuro, considerando che eventi come questi si moltiplicano, è necessario iniziare a... Terribile incendio in un condominio, morta una donna. Appartamenti evacuati, scatta la maxi-emergenzaPontedera (Pisa), 12 marzo 2026 – Un vasto incendio è divampato alle 8 di questa mattina, giovedì 12 marzo, all’interno del Palazzo Rota di... Argomenti più discussi: Constatazione amichevole: come compilarla; Piero Umiliani, elegia del groove; Emergenza maltempo in Abruzzo e Molise: le squadre dell'Emilia-Romagna in missione nelle aree alluvionate; Maso avvolto dalle fiamme (FOTO): massiccio intervento dei vigili del fuoco, distrutto il tetto della struttura. La Puglia conta i danni dopo l’ondata di maltempo che tra il 31 marzo e il 2 aprile ha colpito 116 comuni, causando devastazioni diffuse su quasi un terzo del territorio regionale. La Capitanata è l’area più colpita con 42 centri interessati, seguita da Barese (18) - facebook.com facebook Famiglia nel bosco, parere: "Rischio danni salute mentale bimbi" x.com