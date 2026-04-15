PalaGeminiani inaugurato sei mesi fa e mai aperto Perini Collaudi iniziati da due settimane

A più di sei mesi dalla cerimonia di inaugurazione, il PalaGeminiani, situato nel quartiere di Novoli, rimane chiuso al pubblico. Il palazzetto dello sport, aperto ufficialmente il 6 ottobre, non ha mai ospitato eventi o utenti. Da due settimane sono iniziati i collaudi, secondo quanto dichiarato da un rappresentante dell’amministrazione comunale. La struttura si trova in via Geminiani e ancora non ha una data di apertura ufficiale.

A oltre sei mesi dal taglio del nastro, il PalaGeminiani resta chiuso. Il palazzetto dello sport di via Geminiani, nel quartiere di Novoli, inaugurato il 6 ottobre scorso dalla giunta comunale non è mai stato aperto al pubblico. Sulla porta è ancora affisso un cartello con su scritto: “Chiuso in.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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