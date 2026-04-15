Il 6 ottobre 2025 è stato inaugurato il PalaGeminiani, situato nel quartiere di Novoli, con un evento di taglio del nastro. Tuttavia, al momento, il palazzetto dello sport rimane chiuso, nonostante l’apertura ufficiale. Un rappresentante ha annunciato che la riapertura è prevista per l’estate. La struttura si trova in via Geminiani e la sua apertura era attesa da tempo.

Inaugurato con taglio del nastro il 6 ottobre 2025, il Palazzetto dello Sport di via Geminiani, nel quartiere di Novoli, oggi è ancora chiuso. A oltre sei mesi dalla cerimonia, sulla porta campeggia un cartello scritto a mano: "Chiuso – In attesa collaudo impianti". Un’immagine che stride con le promesse di un impianto moderno e pronto all’uso. Il PalaGeminiani è costato circa 4,2 milioni di euro – di cui 3,6 milioni finanziati dal Comune e 600mila dalla Regione Toscana – ed è stato presentato come una struttura all’avanguardia: polifunzionale, energeticamente efficiente e realizzata secondo i criteri della bioedilizia. Eppure, da allora, non ha mai aperto al pubblico.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - PalaGeminiani, inaugurato ma chiuso. Perini: "Riapertura in estate"

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