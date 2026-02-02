Juve mercato chiuso senza attaccante | sfuma Kolo Spalletti attende Vlahovic Ma d' estate Tonali

La Juventus ha chiuso il mercato senza riuscire a portare un nuovo attaccante. Kolo è sfumato e Spalletti aspetta ancora Vlahovic, che potrebbe arrivare in estate. Intanto, il club guarda già avanti e si concentra sui parametri zero, con l’obiettivo di rinforzare la squadra a giugno. L’ex Milan Tonali, ora al Newcastle, resta in cima alla lista delle possibili novità.

La Juve chiude il mercato di gennaio con due entrate (Holm e Boga) e due cessioni in prestito (Joao Mario al Bologna e Rugani alla Fiorentina), ma senza l'attaccante che aveva chiesto Spalletti: cioè un 9 che potesse sopperire a quel vuoto lasciato da Vlahovic per l'infortunio. Il serbo era stato fra i primi calciatori rivitalizzati dal tecnico, poi si è fermato e ora punta il rientro a marzo. Da qui al suo ritorno, però, ci saranno tante partite e Spalletti dovrà fare a meno di un centravanti puro: l'unico esperimento potrà essere quello di McKennie nel ruolo di punta centrale. La strategia dei bianconeri a gennaio non si è rivelata vincente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

