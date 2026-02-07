Teatro Rossini riqualificazione accelerata | cantieri a marzo riapertura prevista per l’estate prossima

Il Teatro Rossini di Pesaro si prepara a riaprire dopo mesi di chiusura. I lavori di riqualificazione, che erano stati bloccati a causa di infiltrazioni d’acqua, partiranno entro marzo. Gli operai lavoreranno durante l’inverno, con l’obiettivo di restituire il teatro alla città già in estate, in tempo per il Rossini Opera Festival. La riapertura sarà una bella notizia per tutti gli appassionati di lirica e per i pesaresi, che aspettano da tempo di rivedere il loro teatro tornare a vivere.

Il Teatro Rossini di Pesaro si prepara a riaccendersi: i lavori di riqualificazione, necessari a seguito di infiltrazioni d'acqua che ne avevano decretato la chiusura al termine della passata stagione lirica, prenderanno il via entro marzo, con una riapertura prevista per l'estate prossima, in tempo per ospitare il Rossini Opera Festival. Un'accelerazione resa possibile, secondo quanto dichiarato dal sindaco Andrea Biancani, da un'amministrazione comunale che ha dimostrato una rapidità d'azione non sempre consueta nel panorama della pubblica amministrazione. L'intervento, stimato in un importo complessivo di circa 400.

