Pakistan blackout per salvare l’economia | stop alla luce per 2 ore

Il governo pakistano ha annunciato che, per due ore ogni giorno, ci saranno interruzioni programmate dell’energia elettrica. La misura è stata adottata per cercare di contenere i costi energetici in crescita, che stanno creando problemi nel funzionamento della rete nazionale. Questa decisione riguarda l’intero territorio e si inserisce in un piano volto a gestire le difficoltà economiche legate all’aumento delle spese per l’energia.

Il governo pakistano ha disposto l’attivazione di distacchi elettrici programmati della durata di due ore al giorno per contrastare l’impennata dei costi energetici che sta colpendo il Paese. La misura, resa pubblica mercoledì 15 aprile 2026, mira a gestire una crisi di approvvigionamento senza precedenti in un momento di estrema fragilità economica per l’intera Asia meridionale. Le autorità hanno delineato un piano operativo che colpirà la rete nazionale principalmente durante le ore serali, ovvero tra le 17:00 e le 01:00 del mattino. Questa fascia oraria è stata identificata come il periodo di massima sollecitazione per l’infrastruttura elettrica, dato il picco di domanda che si registra quotidianamente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pakistan, blackout per salvare l’economia: stop alla luce per 2 ore Notizie correlate Blackout a S. Chiara: 8 ore senza luce per manutenzioneLa mappa delle interruzioni: quali strade saranno al buio Martedì 24 febbraio, dalle 8:30 alle 16:00, un intervento di manutenzione sugli impianti... Blackout programmato a Riccione: mercoledì stop alla corrente in diversi viali della cittàDurante l’esecuzione dei lavori, e-Distribuzione raccomanda alla cittadinanza di non commettere imprudenze e di non utilizzare gli ascensori...