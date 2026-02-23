Blackout a S Chiara | 8 ore senza luce per manutenzione

Un blackout di otto ore a S. Chiara si verifica a causa di un intervento di manutenzione sugli impianti elettrici. La riparazione interessa alcune zone della frazione e riguarda lavori programmati per migliorare la rete. Durante l’intervento, molte strade resteranno senza luce, creando disagi per residenti e attività commerciali. La linea di intervento si estende su diverse vie principali della zona, dove si prevede l’interruzione dell’elettricità. La manutenzione si svolge martedì 24 febbraio, tra le 8:30 e le 16:00.

La mappa delle interruzioni: quali strade saranno al buio. Martedì 24 febbraio, dalle 8:30 alle 16:00, un intervento di manutenzione sugli impianti elettrici lascerà al buio alcune zone della frazione S. Chiara di Teramo. Le vie interessate sono la strada per S. Chiara, con numeri civici da 49 a 51, 40, 54, e la contrada S. Chiara. L'intervento, programmato da e-distribuzione, richiederà quasi otto ore di lavoro e comporterà la sospensione del servizio elettrico per le utenze della zona. L'interruzione, sebbene programmata, richiede particolare attenzione da parte dei residenti. Durante i lavori, infatti, l'erogazione dell'energia potrebbe essere momentaneamente riattivata, ma l'azienda invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.