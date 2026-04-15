Pagelle Grande Fratello Vip 14 aprile | Antonella Elia ha già vinto Paola Caruso sparisce Adriana Volpe troppo vittima

Nella puntata del Grande Fratello Vip di martedì 14 aprile, si sono susseguite varie dinamiche tra i concorrenti, in un clima spesso caratterizzato da tensione e momenti di leggerezza. Tra le protagoniste, alcune hanno riscosso giudizi positivi, mentre altre sono state meno apprezzate dal pubblico. La serata si è conclusa con alcune assenze e confronti che hanno catturato l’attenzione degli spettatori.

Roma, 14 aprile 2026 – Ecco le pagelle della scoppiettante – sempre in una ormai consueta atmosfera trash – puntata del Grande Fratello Vip di martedì 14 aprile. Paola Caruso: voto Ditemi che sta recitando. La sua risata sguaiata è l’aspetto meno fastidioso del personaggio che sta mostrando all’interno della Casa. E ho detto tutto. Abbiamo capito che la motivazione che l’ha spinta a partecipare al Gf Vip - e ancora sinceramente ignoro come “Paola Caruso” e “Vip” possano convivere senza fare a pugni nella medesima frase - è la necessità di pagare le spese mediche per le cure del figlio. Nulla di male. Però ecco magari dimostrare almeno di saper fare qualcosa invece di spargere solo veleno, peraltro con modalità molto discutibili, sarebbe utile alla causa.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pagelle Grande Fratello Vip 14 aprile: Antonella Elia ha già vinto, Paola Caruso sparisce, Adriana Volpe troppo vittima Grande Fratello Vip, il cast ufficiale da Adriana Volpe a Antonella Elia e Paola CarusoÈ tutto pronto o quasi per il ritorno in tv del Grande Fratello Vip a quasi tre anni dalla conclusione dell'ultima edizione, condotta da Alfonso... Il Grande Fratello Vip 2026 inizia col botto: le urla di Paola Caruso, l’ira di Alessandra Mussolini, le frecciate fra Antonella Elia e Adriana Volpe. I nominati della prima puntataRoma, 17 marzo 2026 – Partenza migliore non poteva esserci, perlomeno dal punto di vista delle dinamiche: il Grande Fratello Vip 2026 ha vissuto...