Super Bayern al Bernabeu! Real Madrid battuto 2-1 | Olise incanta Luis Diaz e Kane decidono
Nel match di andata dei quarti di Champions League, la squadra guidata da Kompany ha ottenuto una vittoria per 2-1 in trasferta contro il Real Madrid. Olise ha segnato un gol che ha suscitato grande attenzione, mentre Luis Diaz e Kane hanno contribuito con le loro reti alla vittoria. La partita si è giocata al Bernabeu, con il Bayern che ha mostrato una prestazione convincente in Spagna.
Nell'andata dei quarti di Champions League la squadra di Kompany offre una grande prova di forza in Spagna. Non basta il gol nel finale di Mbappé per rimettere in piedi i Blancos. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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VIRTUS IN PARITÀ AL 20' La Virtus Bologna sul 43-43 contro il Bayern Monaco. Dopo una falsa partenza la reazione con un 16-4 di parziale. Super Matt Morgan da 15 punti, seguito dai 10 di Derrick Alston e gli 8 di Diarra. LIVE: https://www.pianetabasket.c - facebook.com facebook