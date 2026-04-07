Super Bayern al Bernabeu! Real Madrid battuto 2-1 | Olise incanta Luis Diaz e Kane decidono

Nel match di andata dei quarti di Champions League, la squadra guidata da Kompany ha ottenuto una vittoria per 2-1 in trasferta contro il Real Madrid. Olise ha segnato un gol che ha suscitato grande attenzione, mentre Luis Diaz e Kane hanno contribuito con le loro reti alla vittoria. La partita si è giocata al Bernabeu, con il Bayern che ha mostrato una prestazione convincente in Spagna.