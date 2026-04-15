Nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra l'Arsenal e lo Sporting, sono stati attribuiti i voti ai protagonisti del match. La partita ha visto alcune prestazioni sotto tono, con Gyokeres che ha ricevuto un giudizio negativo e Havertz che non ha brillato come nelle precedenti occasioni. Anche Martinelli è risultato molto meno incisivo rispetto alle sue recenti prestazioni, mentre altri giocatori sono stati valutati in modo più equilibrato.

Mercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con l’agente del polacco, ma un altro dirigente rossonero si oppone! Calciomercato Udinese: la rinascita di Zaniolo. Rebus futuro tra riscatto e interesse delle big, cosa succederà al termine della stagione Cairo, stipendio in calo da RCS: nel 2025 incassati 2,8 milioni. Ecco quanto ha guadagnato il patron del Torino Mancini Roma, buone notizie dopo l’infortunio! Si è allenato con il gruppo e ci sarà con l’Atalanta Locatelli Juve, accordo chiuso per il rinnovo! Ecco quando arriveranno firma e ufficialità.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Arsenal Sporting: male Gyokeres, Havertz non brilla, Martinelli spento – I VOTI

Notizie correlate

Highlights Sporting-Arsenal 0-1: Havertz decide nel recupero, l'imbucata di Martinelli è geniale!L’Arsenal piazza il colpo a Lisbona e si avvicina alla semifinale di Champions League: 1-0 sul campo dello Sporting al termine di una sfida tirata e...

Sporting-Arsenal, le pagelle: Raya decisivo, 7. Diomande si perde Havertz, 5,5Parate difficili per il portiere dei Gunners: quella al 6' su Araujo vale quanto un gol.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Le pagelle di Sporting-Arsenal 0-1: Martinelli e Havertz spaccano la gara, male Gyokeres; Sporting CP-Arsenal, le pagelle: Havertz decide l’andata dei quarti di finale; Le pagelle di Parma-Napoli: Suzuki affidabile, Juan Jesus punto debole; Real Madrid-Bayern Monaco 1-2, le pagelle: Olise lussuoso, Vinicius spreca troppo.

Pagelle Sporting Arsenal: Havertz entra e spacca, prova da ex di Gyokeres. Quanto talento tra i portoghesi VOTIPagelle Sporting Arsenal: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League 2025/26 ... calcionews24.com

Sporting-Arsenal 0-1, le pagelle dell'andata dei quarti di ChampionsUn gol nel recupero di Havertz decide l'andata dei quarti di Champions tra Sporting e Arsenal. Tra gli inglesi, oltre ad Havertz, ottime le prove di Rice e Martinelli. Tutti i voti del telecronista di ... sport.sky.it

Pagelle #SportingArsenal I voti ai protagonisti del match x.com

Pagelle Sporting Arsenal I voti ai protagonisti del match facebook