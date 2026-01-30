Stadio ' Piccirillo' la pazienza dei tifosi è finita Esplode la protesta ultras | Siamo stanchi di aspettare

I tifosi del Santa Maria Capua Vetere hanno deciso di scendere in piazza. Questa mattina, davanti allo stadio “Mario Piccirillo”, hanno protestato duramente contro i ritardi nei lavori di ristrutturazione. La pazienza è finita dopo mesi di attese senza risultati concreti. Gli ultras hanno gridato il loro disappunto e chiesto risposte chiare, stanchi di aspettare ancora. La tensione cresce in città, mentre le opere di restauro sembrano fermarsi senza una data certa di ripresa.

La pazienza è finita. Dopo mesi di attese, rinvii e risposte mai arrivate, la vicenda dei lavori di ristrutturazione dello stadio “Mario Piccirillo” a Santa Maria Capua Vetere si trasforma in una protesta aperta che scuote l’intera città. A rompere il silenzio sono stati i tifosi del Gladiator, che nelle scorse ore hanno diffuso un manifesto destinato a lasciare il segno e ad alimentare il dibattito pubblico. La ristrutturazione dell’impianto sportivo, avviata con l’obiettivo di restituire alla squadra e alla tifoseria uno stadio moderno, sicuro e funzionale, procede infatti a rilento, ben oltre i tempi inizialmente annunciati.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Stadio Piccirillo

L’Unione degli Studenti avvia una campagna nazionale per evidenziare le criticità del sistema scolastico, evidenziando come il diritto allo studio venga spesso compromesso.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Il suo gol al Chelsea è una manifestazione di tenacia: ha saputo aspettare la sua occasione e l'ha colta. A 23 anni. Non è mica Yamal e non è giovane. Di Mario Piccirillo - facebook.com facebook