Bucchianico la nuova biblioteca comunale sarà intitolata alla professoressa Stefania Di Menna

La nuova biblioteca comunale di Bucchianico sarà intitolata alla memoria della professoressa Stefania Di Menna. La decisione è stata approvata dalla giunta comunale, avviando l'iter amministrativo per dedicare la struttura alla docente originaria del paese, scomparsa il 2 aprile 2023. La biblioteca, trasferita dalla precedente sede dell'ex chiesa di Sant'Antonio alla nuova struttura situata in via Sant'Urbano 11, rappresenta uno dei principali presìdi culturali del territorio e un luogo di promozione della lettura e della formazione aperto alla cittadinanza. Con questa scelta l'amministrazione comunale intende valorizzare e tramandare la memoria di una figura che ha contribuito in modo significativo alla crescita culturale ed educativa della comunità locale.