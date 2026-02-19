Fisco addio alla ricevuta del Pos | le nuove regole sugli scontrini e cosa cambia per i pagamenti

Il decreto Pnrr ha eliminato l'obbligo di conservare la ricevuta cartacea del Pos, una novità che cambia le regole sui pagamenti elettronici. La decisione nasce dalla volontà di semplificare le procedure e ridurre la burocrazia per commercianti e clienti. Ora, con le transazioni digitali, basterà la registrazione elettronica per attestare i pagamenti, senza dover conservare i documenti cartacei. Questa modifica riguarda tutti i negozi e i professionisti che usano il Pos, e diventa operativa da subito.

Il decreto Pnrr stabilisce che non è più necessario conservare la ricevuta cartacea del Pos per dimostrare un pagamento elettronico. Basteranno i documenti digitali per dichiarare una spesa, ad esempio per scalarla dal 730 da inviare al Fisco. È un ulteriore passo verso l'addio agli scontrini cartacei, in programma per i prossimi anni.🔗 Leggi su Fanpage.it Fisco, addio alla ricevuta dei Pos ma i dati dei pagamenti sono già sullo scontrinoIl governo ha deciso di eliminare la ricevuta dei Pos, ma i dettagli delle transazioni rimangono già visibili sugli scontrini. Pos, scontrini e pagamenti, novità dal 2026: cosa cambiaA partire dal 1° gennaio 2026, saranno introdotte nuove normative riguardanti i pagamenti elettronici, i punti cassa (POS) e la certificazione dei corrispettivi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fisco, addio alla ricevuta dei Pos ma i dati dei pagamenti sono già sullo scontrino; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: FISCO, ADDIO ALLA RICEVUTA DEI POS MA I DATI DEI PAGAMENTI SONO GIÀ SULLO SCONTRINO; Fisco addio alla ricevuta dei Pos ma i dati dei pagamenti sono già sullo scontrino. Fisco, addio alla ricevuta dei Pos ma i dati dei pagamenti sono già sullo scontrinoLa modalità di pagamento con strumenti tracciabili è già indicata nei documenti commerciali. Primo passo verso il superamento graduale degli scontrini cartacei ... msn.com IL SOLE 24 ORE * ITALIA: «FISCO, ADDIO ALLA RICEVUTA DEI POS MA I DATI DEI PAGAMENTI SONO GIÀ SULLO SCONTRINO»La modalità di pagamento con strumenti tracciabili è già indicata nei documenti commerciali. Primo passo verso il superamento graduale degli scontrini cartacei ... agenziagiornalisticaopinione.it Riforma Fisco: 22 Corti chiuse, il diritto alla difesa trasloca Addio a 22 tribunali tributari: il piano del Mef punta all'efficienza, ma rischia di creare un... facebook