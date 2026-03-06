Michele Padovano, ex attaccante della Juventus, ha parlato della situazione attuale della squadra durante un'intervista. Ha sottolineato la necessità che Vlahovic torni a essere il punto di riferimento dell’attacco e ha indicato quali calciatori sarebbero utili nel mercato per rafforzare i bianconeri. Le sue parole sono state rilasciate a La Gazzetta dello Sport.

Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. Ecco la richiesta dell’allenatore Vergara svela: «A gennaio potevo andare via, ma sapevo di avere la stima di Conte. Pio Esposito è il futuro dell’Italia, non chiamateci più.» Vicario, la Juve e altre due squadre di Serie A sono alla finestra. Ecco la posizione del portiere italiano Cessione Di Gregorio, il portiere verso l’addio alla Juve: tre club interessati! Ecco il prezzo fissato da Comolli Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Padovano non ha dubbi: «Vlahovic deve tornare a essere il perno dell’attacco. Mercato? Alla Juventus servono questi calciatori!»

Mercato Juventus, il futuro dell’attacco può essere ancora di Vlahovic e Kolo Muani. La strategia della società bianconeraMercato Juventus, il futuro dell’attacco può essere ancora di Vlahovic e Kolo Muani.

Causio avverte la Juve: «La potenzialità dell’Inter è allarmante, domani sarà dura. Mercato? Servono questi colpi per tornare competitivi»di Redazione JuventusNews24Causio avverte la Juve: «La potenzialità dell’Inter è allarmante, domani sarà dura».

Contenuti utili per approfondire Alla Juventus.

Discussioni sull' argomento Padovano a RBN: Vlahovic, rinnovo ok ma solo al ribasso. Servono giocatori d'esperienza; Mauro non ha dubbi | Roma favorita contro la Juve La sconfitta con il Como? Sono rimasto sorpreso di una cosa.

Padovano ha parlato della Juventus, facendo il punto sul futuro e sul mercato, oltre che sul fronte Spalletti. Vediamo che cosa ha dettoPadovano ha parlato della Juventus, facendo il punto sul futuro e sul mercato, oltre che sul fronte Spalletti. Vediamo che cosa ha detto Michele Padovano ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello ... juventusnews24.com

Padovano: Il Pisa merita la Serie A. Alla Juventus servirebbe uno come Tonali? Alla Juventus servono giocatori espertiPadovano: Il Pisa merita la Serie A. Alla Juventus servirebbe uno come Tonali? Alla Juventus servono giocatori esperti Guardando alla Juventus di oggi, Padovano sottolinea ... tuttojuve.com

Donald Trump accoglie Leo Messi alla Casa Bianca, appena dopo aver delirato qualcosa sui bombardamenti in Iran tra gli applausi dell'Inter Miami. Un macabro deja-vù delle scene già viste in estate con la Juventus durante il Mondiale per Club, con scene c - facebook.com facebook

Xaver #Schlager è sempre più vicino a un trasferimento a parametro 0 alla #Juventus. Vi farebbe piacere vederlo in bianconero x.com