Padova la Lega spinge Marcato | nasce lo scontro nel centrodestra

A Padova, le tensionsi all’interno del centrodestra sono diventate evidenti dopo che la Lega ha sostenuto con forza la candidatura di Marcato come possibile nuovo sindaco. La mossa ha suscitato reazioni e approfondimenti tra gli altri partiti della coalizione, mentre si avvicinano le decisioni ufficiali sulla candidatura alle prossime elezioni amministrative. La disputa riguarda le strategie e gli equilibri all’interno del centrodestra locale.

Il futuro amministrativo di Padova si gioca tra le dinamiche interne al centrodestra, con la Lega che punta con decisione su Marcato per la guida del Comune. La dichiarazione è arrivata ieri, 14 aprile, nel contesto del Vinitaly a Verona, dove il segretario nazionale della Lega ha espresso parere favorevole alla possibile candidatura dell'ex assessore regionale, sottolineando come la sua presenza alla guida della città sarebbe gradita. La strategia della Lega e le sfide della coalizione L'orient .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padova, la Lega spinge Marcato: nasce lo scontro nel centrodestra Notizie correlate Scontro nel centrodestra sulle commissioni: vince la Lega, Errico resta a mani vuoteTempo di lettura: 2 minutiDopo giorni di tensioni e una seduta precedente finita quasi in parapiglia tra Lega e Forza Italia, il centrodestra ha... “Vannacci? Altri espulsi dalla Lega per molto meno”. Parla MarcatoEssere il vicesegretario di un partito e lavorare alla nascita di un altro è un fatto gravissimo”, dice l’ex assessore di Zaia. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Elezioni a Padova, la Lega corre per Marcato ma gli alleati ora frenano; VIDEO | Bortolussi segna sotto la curva e spinge il Padova fuori dai playout. Gli highlights; Ternana, pressing della Lega sui Rizzo: si spinge per la liquidazione giudiziaria e salvare il campionato. Lega, Bitonci spinge Tosi fuori dal CarroccioPer Massimo Bitonci, sindaco di Padova, Flavio Tosi è di fatto fuori dalla Lega. L’ex senatore del Carroccio, intervistato da Affaritaliani.it, a poche ore dal consiglio nazionale della Liga Veneta in ... affaritaliani.it LA VECCHIA PADOVA - facebook.com facebook Padova, protesta dei ricercatori di astrofisica: «Su 105 assunti, metà sono precari» x.com