Scontro nel centrodestra sulle commissioni | vince la Lega Errico resta a mani vuote

Nel centrodestra si è conclusa la disputa sulle commissioni speciali, con la Lega che ottiene una vittoria e Errico che non ottiene incarichi. Dopo giorni di tensioni e una seduta precedente molto agitata tra Lega e Forza Italia, la questione è stata ormai definita. La discussione ha coinvolto diversi esponenti dei partiti e si è risolta con una decisione condivisa.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo giorni di tensioni e una seduta precedente finita quasi in parapiglia tra Lega e Forza Italia, il centrodestra ha risolto la questione delle commissioni speciali ancora in bilico. Il risultato è politico prima ancora che numerico: la Lega porta a casa la commissione Risorsa Mare con Massimo Grimaldi. Una vittoria costruita soprattutto grazie al sostegno di Fratelli d'Italia. Determinante il lavoro di interlocuzione portato avanti dal coordinatore regionale leghista Gianpiero Zinzi con i vertici del partito meloniano. Alla fine FdI ha scelto di sostenere la Lega, chiudendo di fatto la partita. A pagare il conto politico, però, non è tanto Forza Italia quanto Fernando Errico.