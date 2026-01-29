Vannacci? Altri espulsi dalla Lega per molto meno Parla Marcato

Marcato critica duramente Vannacci, ricordando che altri membri della Lega sono stati espulsi per molto meno. L’ex deputato sottolinea come il comportamento di Vannacci segua una lunga serie di decisioni interne, e invita a riflettere su cosa sia tollerabile all’interno del partito. La questione è ancora calda, e ora più che mai si discute di limiti e responsabilità.

Essere il vicesegretario di un partito e lavorare alla nascita di un altro è un fatto gravissimo", dice l'ex assessore di Zaia. "Salvini ne prenda atto: se il Carroccio fa il Carroccio, non ce n'è per nessuno. E non ci serve alcun generale" Prima le sparate in solitaria, poi il marchio depositato (Futuro Nazionale – Vannacci) e adesso pure lo slogan: "Italia, stiamo arrivando!". È la marcia del generale, e di chi lo seguirà giù dal Carroccio. Eppure per adesso, il dissidente è ancora dentro. Non solo: pure da vicesegretario federale, di un partito che ormai rappresenta ogni giorno sempre di meno – se mai fosse arrivato a rappresentarlo.

