Ostia ripartono i lavori per la barriera anti erosione

A Ostia sono ripresi i lavori per la costruzione della barriera anti erosione, che si trova a circa 100 metri dal Canale dei Pescatori. La struttura, completata nel 2025, ha l’obiettivo di proteggere la costa dagli effetti dell’erosione. Le operazioni di installazione sono state interrotte e riprese più volte nel corso degli ultimi mesi, coinvolgendo diverse squadre di operai e tecnici.