Ostia ripartono i lavori per la barriera anti erosione
A Ostia sono ripresi i lavori per la costruzione della barriera anti erosione, che si trova a circa 100 metri dal Canale dei Pescatori. La struttura, completata nel 2025, ha l’obiettivo di proteggere la costa dagli effetti dell’erosione. Le operazioni di installazione sono state interrotte e riprese più volte nel corso degli ultimi mesi, coinvolgendo diverse squadre di operai e tecnici.
La distanza che separa il Canale dei Pescatori dalla barriera anti erosione realizzata nel 2025 è di circa 100 metri. In quello spazio operai e mezzi meccanici stanno, dopo quasi un anno di assenza, per fare ritorno.La ripresa dei lavori“Nei prossimi giorni, prima dell'inizio della stagione.🔗 Leggi su Romatoday.it
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