Erosione costiera Sciacca insiste | Anche a Galati l' unico rimedio è la barriera soffolta

Gaetano Sciacca torna a battere sul problema dell’erosione costiera a Galati Marina. Il Comune ha annunciato interventi con fondi pubblici, ma lui non le manda a dire: i “pennelli” non funzionano, e l’unica soluzione efficace resta la barriera soffolta. Sciacca insiste nel dire che quella ha già dimostrato di salvare il lungomare e che bisogna puntare su quella, senza perdere tempo con altre soluzioni che, secondo lui, sono inutili.

I “pennelli” non salveranno Galati Marina dall'erosione costiera. Ne è convinto Gaetano Sciacca che in una nota critica gli imminenti interventi finanziati dal Comune e sottolinea ancora l'utilità della barriera soffolta che ha salvato Galati Marina.Un intervento che gli anni scorsi ha visto la.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

