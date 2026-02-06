Erosione costiera Sciacca insiste | Anche a Galati l' unico rimedio è la barriera soffolta

Gaetano Sciacca torna a battere sul problema dell’erosione costiera a Galati Marina. Il Comune ha annunciato interventi con fondi pubblici, ma lui non le manda a dire: i “pennelli” non funzionano, e l’unica soluzione efficace resta la barriera soffolta. Sciacca insiste nel dire che quella ha già dimostrato di salvare il lungomare e che bisogna puntare su quella, senza perdere tempo con altre soluzioni che, secondo lui, sono inutili.

Un intervento che gli anni scorsi ha visto la.

