Ravenna, 24 marzo 2026 – Si chiamano ’materassi’ e sono disposti a terra in uno dei terminal del porto di Ravenna che si affaccia sulla pialassa Piomboni. Si tratta di reti metalliche piene di pietre calcaree, alte 30 o 60 centimetri, che presto verranno trasportate in mare, al largo di Lido di Dante, nel tratto a nord della Foce del Bevano. Qui ne saranno adagiati 256 sul fondale tra i 2 metri e i 3 metri di profondità e formeranno un ’reef’. Sarà la prima barriera naturale di ostriche e sabellarie del Mediterraneo per contrastare l’erosione proprio dove colpisce più duro e per migliorare la biodiversità marina. “Le mie reti anti-granchio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La barriera di ostriche, il primo reef naturale per contrastare l’erosione: “Entro maggio in acqua”

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