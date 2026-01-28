Policlinico attivato un nuovo ambulatorio specializzato per le anemie da carenza di ferro

Questa mattina il Policlinico di Messina ha aperto un nuovo ambulatorio dedicato alle anemie da carenza di ferro. L’unità di Medicina trasfusionale, diretta dal professore Marcello Ciaccio, si prepara ad accogliere i pazienti con un servizio più completo per diagnosi e trattamenti. L’obiettivo è migliorare l’assistenza a chi soffre di questa condizione, che può causare stanchezza, debolezza e altri problemi di salute.

Coordinato dalla dottoressa Elisabetta Sciré, responsabile dell'Area terapia e vicario dell'unità operativa, è finalizzato a garantire ai pazienti percorsi diagnostico-terapeutici personalizzati

