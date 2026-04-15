In occasione della Giornata Nazionale del made in Italy, il 15 aprile, l’Osservatorio sul Merito ha pubblicato un numero dedicato all’ecosistema di imprese, filiere e competenze che contribuiscono alla diffusione internazionale del prodotto italiano. La pubblicazione analizza il ruolo di queste realtà nel mantenere l’eccellenza del sistema produttivo nazionale e ne evidenzia le prospettive di sviluppo future.

In occasione della Giornata Nazionale del made in Italy, che ricorre il 15 aprile, Osservatorio sul Merito dedica questo numero all’ecosistema virtuoso di imprese, filiere e know-how che rendono competitivo il bello e ben fatto italiano nel mondo. Come ha dichiarato il Viceministro del Mimit, Valentino Valentini: «Il Made in Italy di nuova generazione non è più solo moda, cibo e arredo: è un sistema produttivo che unisce manifattura avanzata, design e tecnologie digitali in una proposta di valore difficilmente replicabile altrove». Emblema della manifattura avanzata italiana è il packaging, comparto chiave per il Paese con un’incidenza del 3,3% sul fatturato manifatturiero e dell’1,7% sul Pil.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Osservatorio sul Merito – Il sistema Made in Italy, asset strategici e prospettive di sviluppo

Osservatorio sul Merito – La forza del Made in ItalyIl Made in Italy non è solo un’etichetta, un brand, ma un ecosistema culturale, sociale e territoriale.

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