Osservatorio sul Merito – La forza del Made in Italy

L’Osservatorio sul Merito ha analizzato il valore del Made in Italy, sottolineando che rappresenta molto più di un semplice marchio. Si tratta di un sistema complesso che coinvolge aspetti culturali, sociali e territoriali, rendendo il prodotto italiano riconoscibile e apprezzato a livello internazionale. L’analisi si focalizza sull’importanza di questa identità per la reputazione e la competitività del settore.

Il Made in Italy non è solo un’etichetta, un brand, ma un ecosistema culturale, sociale e territoriale. In attesa dell’edizione 2026 della Giornata nazionale del Made in Italy, in programma il 15 aprile, il vice ministro del Mimit, Valentino Valentini, illustra la Strategia-Paese contenuta nel Libro Bianco “Made in Italy 2030”, che ridefinisce le linee guida per lo sviluppo industriale italiano, dove manifattura, Made in Italy d’eccellenza e ad alta specializzazione, “multinazionali tascabili”, beni strumentali ed economia circolare rappresentano i motori della crescita. In una fase segnata da tensioni geopolitiche, rallentamento della crescita globale e ridefinizione delle catene del valore, l’export e l’internazionalizzazione restano leve strategiche fondamentali per la competitività del sistema produttivo italiano. 🔗 Leggi su Panorama.it

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